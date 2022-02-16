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Экономика16 февраля 2022 8:35

Петербург включат в эксперимент по упрощенному налогообложению для малого бизнеса

Положительный ответ дало Министерство финансов
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Малому бизнесу упростят жизнь.

Малому бизнесу упростят жизнь.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербург станет одним из регионов, в котором будет проводиться эксперимент по упрощенному налогообложению для представителей малого бизнеса. Заявку городских властей одобрили в Министерстве финансов.

- «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» содержит много льгот для малого бизнеса. Не понадобятся затраты на ведение бухгалтерии, все данные можно будет вводить через личный кабинет налогоплательщика, - заявил председатель Бюджетно-финансового комитета ЗакСа Михаил Барышников, слова которого приводит «Петербургский дневник».

Другим плюсом для малого бизнеса станет обнуление страховых и пенсионных взносов, которые будет компенсировать федеральный бюджет.

Отметим, что налоговый эксперимент запланирован к внедрению в Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане. По действие льгот попадают организации и ИП с годовым доходом до 60 миллионов рублей и с числом работников до пяти человек.