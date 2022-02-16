Снежная наледь упала на семилетнего ребенка в Ленобласти

На первоклассника упала глыба льда в Ленобласти Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области на семилетнего ребенка упала глыба льда. ЧП произошло около пяти часов вечера 15 февраля 2022 года у частного дома в поселке Красава Тихвинского района. Первоклассник гулял во дворе дома, где он живет, когда с крыши пристройки рухнула наледь. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- 34-летняя мать мальчика рассказала, что с пристройки их дома на улице Торфяников на ее сына упала снежная наледь прямиком ему на голову, - рассказал источник.

Женщина вызвала скорую помощь, которая госпитализировала ребенка в Тихвинскую больницу. От удара глыбой мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга. Его состояние оказывается как средней тяжести.

Известно, что семья мальчика благополучная, на учете не состоит. На место ЧП с проверкой выезжали сотрудники следственного комитета.

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