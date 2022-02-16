В Петербурге 19-летняя девушка-инвалид забеременела после изнасилования своим отцом

В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании дочери-инвалида. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Правоохранительные органы Петербурга проверяют обстоятельства дикой истории, о которой рассказала жительница Кировского района. Женщина заявила, что ее бывший муж изнасиловал их общую дочь-инвалида, которая в итоге забеременела.

- В полицию обратилась женщина с заявлением о том, что в период с 1 по 10 января 2022 года в своей квартире на улице Генерала Симоняка ее бывший муж изнасиловал находившуюся у него в гостях их общую дочь 2003 года рождения, инвалида 1-й группы (задержка умственного развития), которая сейчас находится на 6-7 неделе беременности, - сообщает источник «КП-Петербург».

По заявлению была начата проверка, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «изнасилование». 54-летний отец девушки, находящийся в статусе подозреваемого, задержан. Пока он находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос о мере пресечения до суда.