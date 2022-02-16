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Общество16 февраля 2022 9:02

Прокуратура обязала ремонтников привести в порядок дороги в Пушкинском районе Петербурга

Ведомство перечислило опасные для жизни участников движения трассы
Анастасия СОБОЛЕВА
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В Пушкинском районе Петербурге отремонтируют дороги

В Пушкинском районе Петербурге отремонтируют дороги

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Дороги юга Петербурга не выдержали проверку прокуратурой - представители ведомства обнаружили бесчисленное количество выбоин. Об этом в среду, 16 февраля, сообщили «КП-Петербург» в ведомстве.

- У надзорного ведомства возникли претензии к перекресткам Павловского шоссе и улицы Кедринской, Витебского проспекта и улицы Пушкинской, дорожному покрытию на съезде с Киевское шоссе в сторону Северной столицы, а также к дорогам на Красносельском шоссе и Волхонской развязке при съезде на Киевское шоссе, - уточнили в прокуратуре.

По данным прокуратуры, состояние вышеперечисленных участков дорог не соответствует техническому регламенту. Ездить по этим дорогам опасно для жизни.

Прокуратура направила в адрес руководства компании по ремонту дорог АО «Автодор» внесли представление. Сейчас оно находится на стадии рассмотрения.