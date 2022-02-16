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Общество16 февраля 2022 9:12

На вокзалах Петербурга появились автоматы для раздельного сбора мусора

Фандоматы предназначены для приема пластика и алюминия
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Фандоматы для приема пластиковой и алюминиевой тары появились на вокзалах Санкт-Петербурга

Фандоматы для приема пластиковой и алюминиевой тары появились на вокзалах Санкт-Петербурга

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вокзалы Санкт-Петербурга присоединились к экологическому движению по раздельному сбору мусора. Теперь пассажиры и провожающие смогут сортировать отходы по специальным контейнерам. Об этом 16 февраля 2022 года рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

- Фандоматы для приема пластиковой и алюминиевой тары появились на вокзалах Санкт-Петербурга, - сообщили в ОЖД.

В частности, специальные автоматы установлены на Московском, Финляндском, Балтийском и Витебском вокзалах. Туда пассажиры смогут сбрасывать пластиковые и алюминиевые упаковки, например, бутылки и банки. Далее весь собранный мусор будет отправляться для дальнейшей переработки.

Отмечается, что аналогичный фандомат появился и на Ленинградском вокзале в Москве.