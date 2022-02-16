Снег с крыши накрыл мужчину на Измайловском проспекте

Снежная лавина сошла на человека с крыши. Фото: vk.com/spb_today / Кристина Шишкова

Очередной несчастный случай из-за схода снега с крыши произошел в Петербурге. На этот раз пострадал мужчина, шедший по двору дома на Измайловском проспекте. О ЧП в соцсетях сообщили местные жители.

- Во дворе Измайловского проспекта на человека упал лед с крыши гаражей. Пострадавшего перенесли на трубы теплотрассы, уже более 15 минут ждут скорую, - пишут горожане в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

После этого на место происшествия приехала и полиция. А рабочие начали чистить снег с крыши. Потерпевшего человека увезли на скорой. А полицейские и местные коммунальщики остались на месте, выяснять, что произошло и кому принадлежит злополучная постройка с гаражами.

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