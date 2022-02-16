В Ленобласти мужчине разорвало кишку от удара ногой в пах

В Ленобласти парень ударом разорвал кишку пенсионеру Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области молодой парень одним ударом разорвал кишки пенсионеру, пнув его ногой в пах. Инцидент произошел вечером 14 февраля 2022 года в деревне Мошкино Лодейнопольского района. Об этом "КП-Петербург" сообщил источник в правоохранительных органах.

- В полицию обратилась женщина, которая рассказала, что в шестом часу вечера у дома 8 по Студенческой улице у ее 65-летнего отца произошел конфликт с 22-летним местным жителем. Во время перепалки молодой человек с силой пнул ее отца в пах, - рассказал источник.

Удар оказался такой силы, что пенсионеру понадобилась срочная медицинская помощь. Мужчину госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. От удара у него произошел разрыв сигмовидной кишки.

Парня, напавшего на пожилого мужчину, задержали 15 февраля. Известно, что ранее он уже дважды был судим за грабежи. Сейчас возбуждено уголовное дело за жестокие побои.