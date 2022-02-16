Более 2,6 тысяч зданий и мостов заминировали в Петербурге 15 февраля

Волна массовых минирований прошла по Петербургу Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге произошло массовое "минирование" более 2,6 тысяч зданий. Утром 15 февраля 2022 года на электронную почту главного управления МВД по стране, а также на почты судов города поступили письма у угрозами. Об этом "КП-Петербург" сообщил источник в правоохранительных органах.

- Поступили сообщения о заминировании: судов, прокуратур, следственных комитетов , отделений банка, магазинов Петербурга и Ленинградской области, а также детских садов и школ, отделений почти, восьми станций метро, вокзалов, мостов, больниц, налоговых служб Северной столицы и аэропорта Пулково, - рассказал источник.

Всего оказались заминированы 2659 объектов. Стражи порядка провели осмотры школ, детских садов, зданий судов и других мест. В ходе проверок были эвакуированы 7,2 тысяч человек. Нигде опасных веществ или взрывчаток найдено не было.

Сейчас по факту ложных сообщений проводят проверку.