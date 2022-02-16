В Петербурге таксист не дал аферистам выманить у пенсионера 735 тысяч рублей

В Петербурге таксист сломал схему мошенников по выманиванию денег Фото: Олег ЗОЛОТО

Внутреннее чутье не подвело таксиста, который выехал 14 февраля по вызову в Выборгский район Санкт-Петербурга. Водитель получил заказ на доставку пакета с проспекта Энергетиков в Мурино. Мужчину насторожило поведение пенсионера, которые передал вещи. Об этом во вторник, 16 февраля, «КП» сообщил источник в правоохранительных органах.

- В результате 50-летний таксист принял решение отвезти посылку в полицию, - уточняет источник.

В пункте назначения посылку с 735 тысячами рублей ждали мошенники. В тот же день 85-летний пенсионер пришел в полицию и рассказал, что ему позвонила неизвестная женщина, представилась следователем. Аферистка убедила мужчину в том, что его внучка попала в ДТП и для решения проблем ей нужна круглая сумма. «Следователь» заказала такси и попросила передать с ним деньги.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве.