МЧС предупредило о сильном ветре в Петербурге 17 февраля

Сильный ветер поднимется в Петербурге 17 февраля Фото: Олег ЗОЛОТО

На Санкт-Петербург надвигается сильный ветер. МЧС Северной столицы предупредило местных жителей о непогоде в четверг, 17 февраля 2022 года. Вместе с ветром в городе ожидается мокрый снег и гололед.

- 17 февраля в Санкт-Петербурге местами ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду. На дорогах гололедица, - рассказали спасатели со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В четверг в Петербурге будет облачно, пойдет мокрый снег, а температура воздуха поднимется до плюс 1-3 градусов.

В пятницу, 18 февраля, сохранится такая же теплая погода, а также мокрые осадки.

Напомним, что минувший день стал самым теплым за всю зиму в Северной столице. Воздух прогрелся до плюс 4,4 градусов. Это практически суточный рекорд для города. Максимум пока остался за 15 февраля 2019 года, когда было плюс 4,8 градусов.

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