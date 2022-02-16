Школьница пропала без вести после ночного клуба на Думской в Петербурге

В Петербурге пропала без вести девочка после вечеринке на Думской Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге пропала без вести школьника, которая развлекалась в одном из ночных клубов на Думской улице. Об этом в полицию вечером 15 февраля 2022 года заявила ее мать, 35-летняя жительница Приморского района города.

- В полицию с заявлением обратилась жительница Петербурга, которая рассказала, что около 7 часов утра 15 февраля ее 17-летняя дочь, ученица девятого класса школы, вышла из одного из ночных клубов на Думской улице, но домой девочка так и не вернулась, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Выяснить, где находится ее дочь, женщина не смогла и обратилась за помощью в правоохранительные органы.

Известно, что ранее девочка уже уходила из дома. На данный момент идут поиски подростка.