Молодые семьи Петербурга получат беспроцентную рассрочку на покупку квартир

Более 500 молодых петербургских семей получат беспроцентную рассрочку на приобретение квартир в 2022 году Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге молодые семьи в 2022 году получат беспроцентную рассрочку для покупки квартир. Об этом 16 февраля 2022 года сообщили в Смольном. Сейчас в городе запланировано проведение капитального ремонта в восьми домах, которые ранее были расселены. Они как раз предназначены для молодых семей.

- Особое внимание город уделяет помощи молодым семьям. Им предлагаются квартиры в домах, прошедших комплексный капитальный ремонт. Губернатор Александр Беглов отметил, что таким образом решается не только жилищный вопрос, но и проблема реконструкции исторических построек, - сообщили в Смольном.

На программу улучшения жилищных условий молодых семей с 2022 по 2024 годы в Петербурге выделено более 57 миллиардов рублей. Вскоре, в марте, будет сдан дом на Рижском проспекте, в котором поселятся 180 семей. Также на подходе сдача домов в Калининском и других районах города.