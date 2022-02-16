В петербургском метро введут запрет для голых пассажиров и разрешат петь уличным музыкантам

В метро запретят ездить голышом и босиком. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Депутаты петербургского Заксобрания в первом чтении одобрили проект обновленных правил поведения в городском метрополитене. Он содержит несколько интересных моментов. В том числе запрет на вход в подземку голышом, босиком или разрешение на выступления уличных музыкантов.

- Также предлагается штрафовать на 100-500 рублей граждан, которые заходят в метро без обуви или без одежды, в зловонной одежде, везут плохо пахнущую ручную кладь,- пишут «Невские новости».

Впрочем, этот пункт вызвал вопросы у депутатов, так как стало непонятно, кто именно будет принюхиваться к людям. И хоть представитель Смольного в ЗакСе Константин Сухенко, представлявший законопроект, пообещал, что потеющим горожанам вход в подземку не закроют, документ было предложено доработать.

Тем же документом запрещается запускать в метрополитене беспилотники, разжигать открытый огонь и проводить массовые мероприятия без согласования.

Несмотря на недостатки, новые нормативы поведения были одобрены в первом чтении. Ко второму законопроект обещают подправить.

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