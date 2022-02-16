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Дом. Семья16 февраля 2022 11:56

Год заботы о животных объявлен в Петербурге

Об этом заявил вице-губернатор города Борис Пиотровский
Анастасия СОБОЛЕВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
20 учреждений культуры Петербурга завели животных благодаря котокафе

20 учреждений культуры Петербурга завели животных благодаря котокафе

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге 2022 год объявлен годом заботы о животных. Тем более, что одним из главных символов Северной столицы считают котов и кошек. За последние годы среди петербургских музеев все плотнее укрепляются «культурные кошачьи связи». Об этом в среду, 16 февраля, в ходе онлайн пресс-конференции посвященной Всемирному дню кастрации и стерилизации животных ( Spay Day) вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

- После смерти кошки Капитолины в Петропавловской крепости в этот музей перешла кошка Серафима из Эрмитажа, - пояснил он.

По словам Пиотровского, 20 учреждений культуры Петербурга завели животных благодаря котокафе «Республика кошек». Власти города ходатайствуют за то, чтобы коты и другие животные появились также в Мариинском дворце.

Основной темой пресс-конференции стала актуальная в России проблема с регулированием популяции безнадзорных животных. Всемирный день кастрации домашних животных традиционно проводится в последний вторник февраля. Акция зародилась в 1995 году в США, в России Spay Day пройдет в восьмой раз.