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Происшествия16 февраля 2022 12:01

Пьяный мужчина "заминировал" катер на набережной реки Фонтанки в Петербурге

Полиция возбудила уголовное дело
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге мужчина "заминировал" катер

В Петербурге мужчина "заминировал" катер

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина решил "заминировать" катер. В восьмом часу вечера 14 февраля 2022 года в полицию поступил звонок о том, что на набережной реки Фонтанки в одном из прогулочных судов заложена бомба. Об этом "КП-Петербург" сообщил источник в правоохранительных органах.

- Правоохранители прибыли на место, осмотрели набережную Фонтанки, но никаких подозрительных или взрывчатых веществ не обнаружили, - рассказал источник.

Полицейские установили, что номер, с которого поступил звонок с угрозой принадлежит 51-летнему жителю Петербурга. В тот же день стражи порядка наведались к нему домой и обнаружили в пьяном состоянии.

Подозреваемого задержали, доставили в отдел полиции и после допроса отпустили под подписку о невыезде. По факту возбуждено уголовное дело.