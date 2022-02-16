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Спорт16 февраля 2022 12:28

Власти пообещали не вырубать лес ради строительства лыжного стадиона в Зеленогорске

Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
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Лыжные трасы появятся в нескольких районах Петербурга.

Лыжные трасы появятся в нескольких районах Петербурга.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге появится несколько лыжно-биатлонных трасс. Об этом заявил председатель комитета по физической культуре и спорту Антон Шантырь. По его словам, городу необходимы новые тренировочные базы, чтобы достойно представлять Северную столицу на Олимпийских играх. Поэтому в будущем в городе на Неве постоят несколько лыжных стадионов.

- Мы развиваем локацию в Зеленогорске, в Токсово, в Туутари-Парке ведем переговоры по созданию лыжного стадиона, где могли бы заниматься спортом профессиональные лыжники, биатлонисты и любители. Трасса должна быть с освещением, теплыми раздевалками, инвентарем, - рассказал Антон Шантырь.

Также чиновник отдельно заверил, что во время лыжного стадиона в Зеленогорске лес не пострадает. Так что местные жители могут быть спокойными.