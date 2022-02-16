Кровавое побоище произошло в парадной дома в Мурино

В парадной дома в Мурино произошла кровавая бойня Фото: СОЦСЕТИ

Страшная кровавая бойня произошла в ЖК на улице Авиаторов Балтики в городе Мурино Ленинградской области. Парадная дома 11/1 превратилась в площадку для съемок фильма ужасов: все стены, пол и даже потолок оказались залиты кровью. Об этом местные жители рассказали в социальной сети 16 февраля 2022 года.

- Кровавое побоище развернулось за счет жильцов одной из квартир дома, - рассказали очевидцы.

Кровью оказался залит весь этаж высотки Фото: СОЦСЕТИ

Жители дома жалуются, что буйные соседи из данной квартиры уже больше года мешают и пугают окружающих. Но на этот раз все совсем вышло из-под контроля.

На место были вызваны сотрудники полиции, которые проникли в кровавую квартиру. Оказалось, что там произошла поножовщина, а виновник сначала заблокировал дверь холодильником, а после пытался сбежать через окно по козырьку парадной. Однако его задержали.

О том, кто пострадал в результате бойни пока не сообщается.