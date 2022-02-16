Пропавшего без вести мальчика пятый день разыскивают в Петербурге

Мальчик пропал без вести в Петербурге в свой день рождения Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге без вести пропал мальчик. Родители ребенка разыскивают его уже пятый день подряд. Шестиклассник исчез в свой день рождения 12 февраля 2022 года. Об этом "КП-Петербург" сообщил источник в правоохранительных органах.

- Ближе к полуночи 15 февраля 2022 года с заявлением о пропаже сына обратилась 39-летняя женщина, проживающая в доме на проспекте Маршака Красногвардейского района, - рассказал источник.

Женщина объяснила, что 12 февраля ее сыну исполнилось 14 лет. Примерно в час дня мальчик ушел гулять, но домой после этого не вернулся. О местонахождении подростка ничего не известно уже пятый день.

Известно, что до этого ребенок уже сбегал из дома, так же он состоит на учете в ОДН. Проводится проверка.