Петербуржец просит полицейских вернуть новогодний подарок его девушке

Петербуржец пожаловался на полицейских, которые не отдают подарок его девушки. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Житель Санкт-Петербурга пожаловался в полицию на полицейских, который, по его словам, забрали и не отдают подарок, который молодой человек подарил своей девушке на Новый год. Презент он заботливо упаковал в коробочку, а ее поставил под дверью любимой. Та, видимо вспомнила лихие 90-е, увидела подозрительный предмет и сразу вызвала спецслужбы.

- 1 января в районе 20:00 была дана заявка по факту подозрительного предмета у входной двери. Заявитель оставил этот предмет в подарок своей девушке, но она, не разобравшись вызвала полицию. По словам заявителя, сотрудники забрали коробку и не признаются в этом, - сообщает источник «КП-Петербург».

В обращении, поступившем в управление МВД по Московскому району, мужчина указывает стоимость подарка – 11 тысяч рублей. Номер приезжавшего на вызов экипажа уже установлен, ведется проверка.

Купил ли молодой человек новый подарок возлюбленной, и остались ли они в отношениях, не уточняется.