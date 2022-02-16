Гравюру с изображением первого моста через Неву продадут с аукциона

Гравюру с видом Исаакиевского моста продадут с аукциона. Фото: "Литфонд".

Гравюру французского художника Мишеля Франсуа Дамам-Демартре, изображающую первый регулярный мост через Неву, продадут с аукциона. На торги выставлено изображение наплавного Исаакиевского моста, выпущенное в Париже в 1813 году.

- М.Ф. Дамам Демартре. Вид центральной части Большого моста через Неву и Санкт-Петербург. Париж, 1813. Размер листа 48×66 см; размер изображения без надписи 37.5×56 см. – говорится в описании лота на сайте аукционного дома «Литфонд».

Сама гравюра была изготовлена как вложение для книги, названия которой история не сохранила. На рисунке изображен наплавной при помощи барков (лодок) мост, который впервые был организован в 1727 году, а с 1732-го ежегодно наплавлялся в течение 124 лет, пока не получил постоянную замену в виде стационарного Дворцового моста.

Исаакиевский мост соединял Васильевский остров с Адмиралтейским, а название он получил по Исаакиевской церкви, ранее стоявшей западнее здания Адмиралтейства.

Сам французский художник был неплохо знаком с Россией, здесь он провел 13 лет, рисуя пейзажи Петербурга, Москвы и других городов.