Пожар охватил административное здание на улице Одоевского в Петербурге

В Петербурге на улице Одоевского загорелось административное здание Фото: СОЦСЕТИ

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга произошел серьезный пожар. На улице Одоевского днем 16 февраля 2022 года загорелось административное здание, расположенное в доме 24, корпус 1 по улице Одоевского. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- На площади 12 кв. метров в административном здании на улице Одоевского дом 24 корпус 1 горит обстановка, - говорится в сообщении спасателей.

В этом доме располагается сразу несколько геологических учреждений: Северо-западное производственно-геологическое объединение, Департамент по недропользованию и территориальный фонд геологической информации по Северо-Западному Федеральному округу, Геологический центр СПбГУ и Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых. Очевидцы публикуют в соцсетях фото и видео с места события. На кадрах видно, что из здания эвакуировали людей, а пожарные приступили к работе. Из-за угрозы распространения пламени ранг пожара был повышен до №1 Бис, однако, благодаря оперативной и слаженной работе спасателей, вскоре снова понижен до обычного.

- В сторону Кима пробка, разворачивают всех к Наличной, - сообщают очевидцы в соцсетях.

По данным МЧС, пожар тушат 12 единиц техники и 46 человек личного состава. Сообщений о пострадавших не поступало.