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Здоровье16 февраля 2022 15:02

Школьники Ленобласти выйдут с дистанционного обучения 21 февраля

Каникулы для учеников 1-4 классов продолжатся до 23 февраля
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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С 21 февраля учащиеся 5-11 классов Ленобласти вернутся к очному обучению

С 21 февраля учащиеся 5-11 классов Ленобласти вернутся к очному обучению

Фото: Олег ЗОЛОТО

Правительство Ленинградской области приняло решение вернуть школьников с удаленки. Ученики с 5 по 11 классов вернутся снова за парты 21 февраля 2022 года. Об этом сообщили в администрации 47-го региона.

- В связи со снижением заболеваемости областным штабом по нераспространениию коронавирусной инфекции принято решение о продолжении обучения в очном формате с 21 февраля для учеников 5-11 классов, - говорится в документе распоряжения.

При этом, ученики 1-4 классов школ пока что останутся на каникулах, которые продлятся по 23 февраля включительно.

Вместе с возобновлением очного обучения в школах, в Ленобласти снова могут работать кружки и секции дополнительного образования.

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