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Общество16 февраля 2022 15:07

Снос гаражей на Морской набережной в Петербурге отложили на три месяца

На месте гаражного кооператива построят школу
Анастасия СОБОЛЕВА
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Срок сноса гаражей на Морской набережной отложили на три месяца

Срок сноса гаражей на Морской набережной отложили на три месяца

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отсрочил снос гаражей кооператива КАС «МАЯК» у 47 дома на улице Кораблестроителей до 15 мая 2022 года. Об этом в среду, 16 февраля «КП-Петербург» сообщили в пресс-службе Смольного.

- Вместо гаражей на территории земельного участка площадью более 33 тысяч квадратных метров в рамках программы «Развитие образования» в Василеостровском районе планируется построить школу на 1375 мест, - уточняется в сообщении пресс-службы.

Владельцы гаражей должны были освободить территорию к сегодняшнему дню. Однако председатель Всероссийского общества автомобилистов (ВОА) Вячеслав Логвиненко в своем обращении к губернатору убедил дать гаражникам отсрочку.

В Смольном уверили, что владельцы гаражей на Морской набережной получат компенсацию.