Туристический поток в Петербурге стал больше, чем до пандемии коронавируса

Петербург посетили туристы из Карелии и Краснодарского края. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге за прошедший год вырос туристический поток. Как рассказал глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге» 92.0 FM, количество гостей стало больше, чем в допандемийные времена. Положительно на ситуацию повлияла акция «Туристический кэшбек».

- Шесть миллионов туристов побывали в нашем городе в прошлом год. Если в 2019 году их было только всего 10 миллионов, половина из них иностранцы, а российских 5,8 миллионов. То есть в год пандемии российских туристов стало больше. Много было туристов из Карелии, большое количество гостей с юга. То есть все ехали в Сочи и Крым, а местные к нам. Мы восстановили внутренний туризм, - отметил глава комитета.

Напомним, «туристический кэшбек» это возможность вернуть деньги за поездки по России. Сумма будет зависеть от потраченных денег, но не превышать 20 тысяч рублей.