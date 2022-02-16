Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Туризм16 февраля 2022 15:49

Туристический поток в Петербурге стал больше, чем до пандемии коронавируса

За прошедший год Северную столицу посетило 6 миллионов россиян
Авторы (2):
Николай КОЗИН
Николай КОЗИН
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Петербург посетили туристы из Карелии и Краснодарского края.

Петербург посетили туристы из Карелии и Краснодарского края.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге за прошедший год вырос туристический поток. Как рассказал глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге» 92.0 FM, количество гостей стало больше, чем в допандемийные времена. Положительно на ситуацию повлияла акция «Туристический кэшбек».

- Шесть миллионов туристов побывали в нашем городе в прошлом год. Если в 2019 году их было только всего 10 миллионов, половина из них иностранцы, а российских 5,8 миллионов. То есть в год пандемии российских туристов стало больше. Много было туристов из Карелии, большое количество гостей с юга. То есть все ехали в Сочи и Крым, а местные к нам. Мы восстановили внутренний туризм, - отметил глава комитета.

Напомним, «туристический кэшбек» это возможность вернуть деньги за поездки по России. Сумма будет зависеть от потраченных денег, но не превышать 20 тысяч рублей.