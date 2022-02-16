В 2021 году туристы потратили в Петербурге 234 миллиарда рублей

Шесть миллионов человек посетили город на Неве в 2021 году. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге подвели итоги туристического года. В 2021 году гости Северной столицы хорошенько потратились, что безусловно на руку городскому бюджету. Об этом рассказал в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге» 92.0 FM глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

- 234 миллиарда оставили туристы в прошлом году. Деньги потратили на гостиницы, экскурсии и музеи. Это колоссальная цифра. Деньги ведь пошли в бюджет. При этом гости хотят приехать еще раз, - признался глава комитета.

Также Корнеев отметил, что в пандемийный год число туристов наоборот выросло в Петербурге. Шесть миллионов человек посетили город на Неве в 2021 году, это число увеличилось на 200 тысяч туристов.