Главные достопримечательности Санкт-Петербурга воссоздали в Minecraft

Санкт-Петербурге теперь и виртуальный город - в Minecraft. Фото: visit-petersburg.ru

Главные достопримечательности Санкт-Петербурга воссоздали в видеоигре Minecraft. Об этом рассказал глава комитета по туризму Сергей Корнеев. В ночь с 16 на 17 февраля на портале Visit Petersburg можно будет оценить итоговый видеоролик, посвященный кропотливой работе геймдизайнеров. Участники молодежного фестивали Big City Lights создали Казанский собор, Дворцовую площадь, Спас-на-Крови, Манеж, Гостиный двор, Дом Зингера. Есть и простые улочки Северной столицы со знаменитыми дворами-колодцами.

Над созданием главных достопримечательностей города трудилась сотня волонтеров. Фото: visit-petersburg.ru

- Проект создал необыденный образ Санкт-Петербурга – он заинтересует молодое поколение и не оставит равнодушными родителей, которые учитывают ценности и запросы своих детей. Строгая городская классика обрела цифровое воплощение, - считает Сергей Корнеев.

По словам Смольного, на карту Санкт-Петербурга сможет попасть любой обладатель Minecraft. Сотни волонтеров, строивших виртуальный город, оставили у каждой достопримечательности QR-коды, которые ведут на туристический портал Северной столицы, где рассказывается об истории того или иного места. Сами строители из команды TeamCIS довольны результатом.

Некотоыре из строителей сами не бывали в Северной столице, но точно воссоздали отдельные ее уголки. Фото: visit-petersburg.ru

- Я из Краснодара. В Санкт-Петербурге никогда не был. Я видел его на фотографиях, видео, но для меня они не передавали масштабности и красоты этого города. А сейчас, строя этот город я понимаю, что ошибался. Я бы хотел когда-нибудь побывать здесь! – говорит Владислав Занегин.