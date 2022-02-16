В петербургской сауне нашли труп женщины

В сауне находилось тело 41-летней петербурженки, ранее судимой за кражу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вечером 15 февраля полицейские Петербурга направились в одну из саун Калининского района. Именно оттуда поступило сообщение об обнаружении трупа неизвестной женщины.

- При выезда на место происшествия выяснилось, что в сауне находилось тело 41-летней петербурженки, ранее судимой за кражу, - сообщил источник "КП-Петербург".

В сауне женщина отдыхала вместе со своим 41-летним супругом. За спиной у него оказалась статья за хулиганство. Что именно произошло с его женой в этот злополучный вечер пока неизвестно. Однако, мужчину полиция все же задержала для дальнейшего разбирательства.