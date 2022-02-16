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Петербургская стройка16 февраля 2022 17:17

Себестоимость строительства жилья в Петербурге выросла на 50% за 2021 год

В городе значительно выросли цены на стройматериалы и труд работников
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге резко выросла себестоимость строительства жилья.

В Петербурге резко выросла себестоимость строительства жилья.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Себестоимость строительства жилья в Петербурге взлетела на 50% за 2021 год. Об этом сообщается в аналитическом отчете консалтинга «Петербургская Недвижимость». По данным экспертов рынка, в городе значительно подорожали средние цены на жилье в сегменте масс-маркет – сразу на 32%. По данным аналитиков, резко выросла стоимость и стройматериалов и оплаты труда рабочих.

Итого рост себестоимости возведения жилья за прошедший год почти вдвое обскакал рост цен на квартиры в строящихся зданиях. В общем, дорожает все почти что по всем фронтам.

- Затраты на внутренние инженерные сети и их монтаж выросли на 60%. На 50% стало дороже возвести наземную часть зданий, а монолитный каркас подорожал на 52%. Рекордсменом стали работы по остеклению балконов и лоджий, цена которых выросла на 150%, - отметила глава консалтингового центра Ольга Трошева.

Эксперты прогнозируют, что тенденция на рост себестоимости строительства продолжится и раньше. Но вот стоимость новых квартир вслед за этим будет расти не столь стремительно.