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Экономика16 февраля 2022 17:37

В Петербурге повысят престиж рабочих специальностей среди молодежи

Северная столица становится одним из центров промышленного туризма
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Петербург может стать центром промышленного туризма России.

Петербург может стать центром промышленного туризма России.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербург становится одним из центров промышленного туризма в России. Власти Северной столицы разработали дорожную карту по развитию этого направления. В частности, на заводах расширят экскурсионную сеть, кроме этого чиновники намерены повысить престиж рабочих специальностей среди молодых людей, в том числе школьников, задумывающихся о будущей профессии. Минимум 20 городских предприятий согласились участвовать в проекте.

- С 1 марта на базе городского туристско-информационного бюро откроют образовательную программу для таких предприятий. По планам, в городе сформируют отдельный маршрут по историческим объектам промышленной архитектуры, среди которых – здания заводов и фабрик, уточняют в пресс-службе Смольного.

Ростуризм уже похвалил задумки предприятий. Еще из последних новостей – в Северной столице создадут выставку об истории и современности промышленности Петербурга. На ней посетителям расскажут про основные этапы развития городских заводов и фабрик.