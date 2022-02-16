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Общество16 февраля 2022 18:05

Управляющая компания получила «административку» за протечки в доме режиссера Германа-младшего

Алексей Герман неоднократно жаловался на «дождь» с потолка
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге выписали "административку" на УК, которая отвечает за "протекший" дом Алексея Германа.

В Петербурге выписали "административку" на УК, которая отвечает за "протекший" дом Алексея Германа.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге привлекли к административной ответственности управляющую компанию, ответственную за дома №23 на улице Рубинштейна, где живет режиссер Алексей Герман-младший. Напомним, в квартире звездного творца неоднократно шел «дождь» с потолка. После резонанса в СМИ надзорные органы и районная администрация присмотрелись к УК. Правда, в кровле жилого дома дефекты не выявили. Но проблема нашлась в другом.

- На крыше не очищали вовремя снег и наледь, из-за этого при оттепели там скопилось большое количество воды. Кроме этого обледенели водоприемные воронки и разжелобки. На основании этих нарушений «ЖКС Северо-Запад» привлекли к административной ответственности, - пояснили «КП-Петербург» в пресс-службе администрации Центрального района.

Алексею Герману остается только идти в суд, чтобы возмести вред, полученный от протечек.