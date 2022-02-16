Голливудский продюсер снимет сериал-антиутопию о пандемии в Петербурге

В Петербурге снимут амбициозный сериал под руководством голливудского продюсера Александра Роднянского. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Голливудский продюсер Александр Роднянский объявил о запуске в производство сериала об эпидемии в Петербурге. Это будет антиутопия под названием «Светлое будущее». Информацией о будущей картине Роднянский поделился с зарубежным изданием Variety. По словам продюсера, город будет опустошен из-за постоянных пандемий. Согласно сценарию, правительство России объявило Северную столицу единственным безопасным местом. Город разделили на три зоны по статусу вакцинации, туда стремятся живые люди со всей планеты. В общем, всем пережившим коронавирус, будет интересно.

- «Зеленая зона» абсолютно безопасна – вы живете, как жили до пандемии. Это своего рода Гонконг Севера. Это многонациональный мегаполис, где вместе живут китайцы, корейцы, японцы, французы и даже американцы. А вот невакцинированные живут в «красной зоне». Это самая беззаконная зона, и, конечно, она полна преступности и болезней, - рассказывает известный продюсер.

В центре сюжета молодой хирург, наполовину китаец, наполовину русский. Его неожиданно обвиняют в убийстве гендиректора крупной фармкомпании, но за него вступается детектив. О начале съемок амбициозного проекта информации пока нет.