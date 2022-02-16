Суд Петербурга постановил продать имущество Израйлита за долги

Совладельца «Усть-Луги» Израйлита вновь признали банкротом. Фото: www.ust-luga.ru

Арбитражный суд Санкт-Петербурга начал процедуру продажи имущества бывшего совладельца компании "Усть-Луга" Валерия Израйлита, которые украл из выделенных на строительство и обслуживание морского порта 317 миллионов рублей. Об этом в среду, 16 февраля, сообщает издание "Мойка78".

- Израйлита в третий раз признали банкротом. Сейчас принадлежащее ему имущество ждет реализации, - следует из карточки суда по данному делу.

Бизнесмену придется полностью покрыть сумму долгу вне зависимости от его места нахождения. Даже находясь за решеткой он будет вынужден погасить долг перед государством.

Напомним, совладельца "Усть-Луги" задержали в 2016 году. Тогда ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Шесть лет назад речь шла о сумме в 1,5 миллиарда рублей.