Семак охарактеризовал состояние «Зенита» перед важнейшим матчем с «Бетисом»

Сергей Семак высказался насчет важного матча "Зенита" с "Бетисом". Фото: ФК "Зенит"

Сергей Семак оценил состояние «Зенита» перед важнейшим матчем с испанским «Бетисом» в рамках Лиги Европы. Напомним, команды проведут первый матч 1/16 еврокубка в Петербурге в четверг, 17 февраля. По словам главного тренера, тренировочные сборы прошли не очень удачно – многие футболисты попросту не приняли в них участие из-за лечения от травм, поздновато подключились новички. В игре с испанцами команде точно не помогут Ловрен, Крицюк и Алип – последнего не заявили на турнир.

- Те футболисты, которые провели оба сбора, конечно, готовы лучше. Кто провел меньше – готов меньше. Будем соизмерять нагрузку, чтобы подтягивать тех, кто пропустил, и поддерживать тех, кто находится в хорошей форме, - отметил Семак на предматчевой пресс-конференции.

Наставник петербуржцев похвалил «Бетис» за хороший сезон в Испании, качественную игру в атаке за счет опытных исполнителей и физическую подготовку. Тем не менее, в матче не примут участие два лидера в стане соперника, Фекир и Каналес, что может сыграть на руку зенитовцам.