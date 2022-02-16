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Происшествия16 февраля 2022 19:56

Петербурженку отправили в колонию за удар полицейского в пах

Ей предстоит провести в колонии-поселении 10 месяцев
Анастасия СОБОЛЕВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Жительницу Петербурга отправили на 10 месяцев за решетку за удар по паху полицейского.

Жительницу Петербурга отправили на 10 месяцев за решетку за удар по паху полицейского.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Невский районный суд Петербурга приговорил местную жительницу к десяти годам лишения свободы в колонии-поселении за нападение на сотрудника правопорядка в продуктовом магазине на улице Седова. Об этом в среду, 16 февраля, сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

- Летом 2021 года в «Пятерочке» полицейский сделал замечание женщине, которая явно была подшофе. На законную просьбу полицейского перестать буянить ответила ударом по колену и в пах, - отметили в пресс-службе.

Оказалось, что это не первый случай, когда женщина нарушает закон. До этого ее неоднократно судили за преступления средней степени тяжести. Свою вину дебоширка признала. Райсуд учел раскаяние, маленького ребенка на иждивении и тяжелые заболевания, от которых страдает набросившаяся с ударами на полицейского петербурженка.