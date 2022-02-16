Петербурженку отправили в колонию за удар полицейского в пах

Жительницу Петербурга отправили на 10 месяцев за решетку за удар по паху полицейского. Фото: Олег ЗОЛОТО

Невский районный суд Петербурга приговорил местную жительницу к десяти годам лишения свободы в колонии-поселении за нападение на сотрудника правопорядка в продуктовом магазине на улице Седова. Об этом в среду, 16 февраля, сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

- Летом 2021 года в «Пятерочке» полицейский сделал замечание женщине, которая явно была подшофе. На законную просьбу полицейского перестать буянить ответила ударом по колену и в пах, - отметили в пресс-службе.

Оказалось, что это не первый случай, когда женщина нарушает закон. До этого ее неоднократно судили за преступления средней степени тяжести. Свою вину дебоширка признала. Райсуд учел раскаяние, маленького ребенка на иждивении и тяжелые заболевания, от которых страдает набросившаяся с ударами на полицейского петербурженка.