Жителя Петербурга оштрафовали за выкупленную взятками таможенную тайну

В Петербурге суд оштрафовал мужчину, который выведал таможенные тайны своими взятками. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петроградский районный суд Петербурга вынес приговор жителю города на Неве, который за деньги получал от инспектора Выборгской таможни данные о декларировании перемещаемых через российскую границу товаров. Об этом в среду, 16 февраля, сообщает пресс-служба Северо-западной транспортной прокуратуры.

- Райсуд признал мужчину виновным в посредничестве во взяточничестве и разглашении налоговой тайны, - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным прокуратуры, с марта 2019 года по январь 2021 года обвиняемый три раза наведывался к таможеннику за необходимыми ему сведениями. В общей сложности он отдал сотруднику таможенной службы за разглашение тайны более 370 тысяч рублей.

Судя по выписанному судом штрафу и размерам взяток, мужчине не составить труда погасить долг перед государством в размере 80 тысяч рублей.