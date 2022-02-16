Тюнингованный ВАЗ загорелся у станции метро «Ладожская» в Петербурге

В Красногвардейском районе Петербурга загорелся тюнингованный ВАЗ-2107. Фото: vk.com/spb_today

Пожар произошел в автомобиле ВАЗ-2107 возле станции метро «Ладожская» в Петербурге. «Семерка» стояла возле второго корпуса дома №67 на Заневском проспекте. Очевидцы заметили дым под капотом в 20:37, на место вызвали спасателей МЧС. Пожар оперативно потушили.

- В автомобиле обгорел моторный отсек. Пострадавших в происшествии нет. Пожар ликвидировали в 20:53 силами пятерых человек личного состава и одной единицы техники, - уточняют в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Вероятно, дрифтовать владельцу придется уже на новой "ласточке" - эту не восстановить. Фото: vk.com/spb_today

Новость была бы серой и скучной, если бы не занимательная деталь – «семерка» была тюнингованной, адаптированной под дрифт. Фотографии дымящейся машины опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». На автомобиле множество наклеек, сзади красуется спойлер, а на стекле даже указано имя гонщика. Однако неизвестно, присутствовал ли владелец «семерки» при происшествии.