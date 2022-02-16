Фонд капремонта Петербурга начал расторгать договоры с нерадивыми подрядчиками

Фонд капремонта Петербурга расторгает договоры с недобросовестными подрядчиками. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

НКО «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» начала расторгать договоры с подрядчиками, которые систематически не производят необходимый капитальный ремонт в домах Санкт-Петербурга. Об этом в среду, 16 февраля, сообщили в пресс-службе правительства города.

- В частности Фонд расторг в одностороннем порядке договора с ООО «УНР-398» и ООО «Альянс». Более 20 домов этих подрядчиков остались без ремонта крыш и замены инженерных сетей, - уточнили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, с подорвавшими свою репутацию компаниями Фонд капремонта будет расторгать отношения раз и навсегда. Подрядчиков, которые недобросовестно выполняют свои обязанности, внесут в реестр "нон грата". Они не смогут попасть на финансируемые Фондом стройки.

Довести до ума капитальный ремонт в домах, на которые "забили" безответственные подрядчики, помогут другие организации. Фонд выберет их по итогам конкурса, который состоится в апреле этого года. В общей сложности, в 2022 году планируется отремонтировать больше двух тысяч многоквартирных домов Северной столицы.