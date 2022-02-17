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Общество17 февраля 2022 4:46

Дождь и сильный ветер ожидаются в Петербурге 17 февраля

Термометры покажут до +4 градусов
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Снег и дождь обещают в Петербурге в четверг.

Снег и дождь обещают в Петербурге в четверг.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Четверг продолжит череду аномально теплых дней в Петербурге. Температура в течение суток будет подниматься д +4 градусов. Пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Последнее преимущественно за городом.

- 17 февраля ожидается облачная погода с мокрым снегом и дождем. Ветер южный, юго-восточный умеренный, временами с порывами до сильного. Температура в течение дня составит +2…+4 градуса. Атмосферное давление будет понижаться и составит 728 мм ртутного столба, что значительно ниже нормы, - сообщает городской гидрометцентр.

Водителей и пешеходов предупреждают о скользких дорогах и тротуарах.

В ближайшие дни погода сильно не изменится. В пятницу ожидается усиление ветра и интенсивности осадков в виде снега и мокрого снега. Температура составит от 0 до +2 градусов. Такой же прогноз синоптики дают и на субботу, 19 февраля.

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