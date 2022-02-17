Три иномарки горели ночью на проспекте Просвещения

Три иномарки сгорели ночью на севере Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сразу три иномарки были почти уничтожены огнем в Калининском районе Петербурга. В ночь на вторник на проспекте просвещения загорелся «Фольксваген», пламя от которого перекинулось на соседние машины.

- 17 февраля в 02:38 поступило сообщение о пожаре по адресу: проспект Просвещения у дома 76 корпус 1. В автомобиле марки «Фольксваген» обгорел моторный отсек. В двух рядом припаркованных автомобилях «Мицубиси» обгорели передние части. Повреждены: капот, салон, оплавлены фары, - сообщает пресс-служба городского управления МЧС.

Через 19 минут пожар был ликвидирован. Кроме железа и нервных клеток владельцев машин ничего и никого более не пострадало.

На место возгорания выезжали две единицы техники и 10 человек личного состава МЧС.