Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия17 февраля 2022 5:00

Три иномарки горели ночью на проспекте Просвещения

Вспыхнувший «Фольксваген» подпалил две соседние «Мицубиси»
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
КомментироватьОставить комментарий(0)
Три иномарки сгорели ночью на севере Петербурга.

Три иномарки сгорели ночью на севере Петербурга.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Сразу три иномарки были почти уничтожены огнем в Калининском районе Петербурга. В ночь на вторник на проспекте просвещения загорелся «Фольксваген», пламя от которого перекинулось на соседние машины.

- 17 февраля в 02:38 поступило сообщение о пожаре по адресу: проспект Просвещения у дома 76 корпус 1. В автомобиле марки «Фольксваген» обгорел моторный отсек. В двух рядом припаркованных автомобилях «Мицубиси» обгорели передние части. Повреждены: капот, салон, оплавлены фары, - сообщает пресс-служба городского управления МЧС.

Через 19 минут пожар был ликвидирован. Кроме железа и нервных клеток владельцев машин ничего и никого более не пострадало.

На место возгорания выезжали две единицы техники и 10 человек личного состава МЧС.