Циклон «Иления» вызовет аномально низкое атмосферное давление в Петербурге

В четверг Петербург будет пасмурным и мрачным. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Четверг, 17 февраля, станет в Петербурге днем с рекордно низким атмосферным давлением. Стрелка барометра покажет всего 723 мм ртутного столба – на 36-38 пунктов меньше нормы, чего не было в феврале в Петербурге за весь XXI век. Причиной станет визит очередного атлантического циклона.

- Ситуацию в Северной столице сформирует теплый сектор циклона, названного немецкими метеорологами «Иления» (по версии Всемирной метеорологической организации - «Дадли»). Ожидается облачная погода, пройдет мокрый снег, переходящий в дожди, - сообщает метеоролог Михаил Леус в своем телеграм-канале.

В городе термометры покажут до +3…+4 градусов, по Ленинградской области ожидается от 0 до +5. Ветер южных направлений умеренный, с резкими порывами.

В пятницу станет немного прохладнее, на дорогах образуется гололед.

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