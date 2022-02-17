Ледокол «Невская застава» прошел с рейдом по Неве

Ледокол прошел с рейдом по Неве. Фото: ГУП "Пиларн".

Ледокол «Невская застава» вышел в инспекционный рейд по Неве и разведал ледовую обстановку на реке. Судно городского унитарного предприятия «Пиларн» может пробивать лед толщиной до метра. Но сейчас таких усилий не требуется. Благодаря теплой погоде ледового «панциря» на Неве нет.

- 16 февраля ледокол «Невская Застава» вышел в очередной рейс по мониторингу ледовой обстановки. Судно прошло от места постоянной стоянки до центральной части города, – сообщает пресс-служба «Пиларна».

Ледокол пробил ход по центру Невы и разогнал «шугу» - мелкие льдины, забивающие русло. Когда чуть подтает и начнется ледоход, у «Невской заставы» прибавится работы по устранению ледяных заторов. А пока экипаж судна находится на рабочем дежурстве в режиме ожидания.