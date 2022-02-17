Пробки в Петербурге доросли до шести баллов утром 17 февраля

Утренние пробки доросли до шести баллов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге впервые за долгое время отмечены более-менее серьезные утренние пробки. К 9:00 четверга ситуация на улицах города оценивалась на шесть баллов из десяти. Основные заторы отмечены на внутренней стороне КАД от развязки с Мурманским шоссе до вантового моста. Стоит Народная улица к Володарскому мосту.

Забиты машинами два участка Октябрьской набережной: от Новосаратовской улицы до проспекта Большевиков, а также от Киновеевского кладбища к мосту Александра Невского.

Пробки отмечены на Свердловской набережной. А также на Дворцовой и набережной Кутузова.

На севере встала Кантемировская улица в сторону центра, а на юге длинная пробка отмечена на Советском проспекте от Металлостроя к Рыбацкому.