Прокуратура Петербурга проверит скандал с учительницей, накричавшей на школьников

Прокуратура проверит скандал в школе №290. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Прокуратура Красносельского района Петербурга начала проверку в школе №290. Причиной стал скандал с участием одного из педагогов, резко отчитавшей своих учеников. Причиной стал опрос на тему подростковой преступности. Дети, которым раздали соответствующие анкеты, решили спросить совета у родителей. Этим и вызвали гнев учительницы, обвинившей учеников в «доносительстве».

- Прокуратура проверит соблюдения федерального законодательства об образовании, а также норм профессиональной этики педагогического работника в деятельности должностных лиц ГБОУ СОШ № 290, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Кто прав, а кто виноват, и что с этим делать, примут по окончании проверки.

Отметим, что в Интернете родители учеников оставляют различные отзывы на школу. Есть положительные, но много и жалоб на руководство учебного заведения: «хочу поделиться, как в школе 290 директор школы проводит "воспитательную работу" по поводу внешнего вида учащихся. Моя дочь, учащаяся 7 класса, пришла в школу в длинном вязаном шерстяном платье. За это была выгнана директором на мороз».