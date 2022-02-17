Блогера Дмитрия «Гоблина» Пучкова госпитализировали в Петербурге

Дмитрий Пучков загремел в больницу. Фото: instagram.com/goblin_oper

Известный переводчик, блогер и ведущий Дмитрий Пучков, более известный по псевдониму «Гоблин», госпитализирован в Петербурге. Об этом он сам сообщил в Инстаграме. Причем отнесся к ситуации с присущим ему юмором.

- Как тот лось в анекдоте: я все пью и пью, а мне все хуже и хуже. Болезнь вторую неделю не отпускает, принял решение отдаться специалистам - залег в больничку, - написал Пучков.

Подписчики, коих у «Гоблина» в Инстаграме имеется более 160 тысяч, желают заболевшем здоровья: «Здоровья вам!»; «Дим Юрич, не надо! Волнуемся. Год, так сказать, только начался».

Сам Дмитрий Пучков, ко вниманию со стороны СМИ к своему здоровью отнесся иронично: событие, блин».

Судя по фото, блогер лежит в инфекционном отделении. Но главное, как отметили подписчики, намекая на «ночную вазу», под кроватью ничего нет.