Десять машин пробили колеса в яме у Ям-Ижоры на Московском шоссе

Машины пробили колеса на Московском шоссе. Фото: vk.com/spb_today

С десяток автомобилей встали утром на обочине Московского шоссе с пробитыми колесами. Пока машины дружно мигали «аварийками», водители искали запаски и виноватых. У некоторых были порваны обе шины по правому борту, поэтому уехать своим ходом они не могли.

- На Московском шоссе после Ям-Ижоры, в сторону города, возле стелы «Рубеж», в правом крайнем ряду яма больше метра. Пробиты два колеса. Вдоль обочины стоит не менее 10 машин с такой же проблемой, - сообщает один из пострадавших в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

Пока мужчина писал пост в соцсетях, за ним встала «следующая жертва» - женщина на «хендэ» с номерами Саратовской области. Визит в Петербург для нее начался с неприятностей.

Автор поста отметил, что намерен обращаться в прокуратуру и требовать с дорожных служб возмещения ущерба. Кроме услуг эвакуатора ему придется покупать две новые шины, каждая из которых стоит около пяти тысяч рублей.