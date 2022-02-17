В Петербурге поймали мошенников, которые продавали пенсионерам фильтры для воды по сто тысяч рублей

Оказалось, что обманщики действительно работают на фирму по торговле водоочистительными фильтрами ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Полиция Санкт-Петербурга задержала четверых «бизнесменов», которые продавали пенсионерам фильтры для очистки воды по нереальным ценам. Об этом в четверг, 17 февраля, «КП-Петербург» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

- С начала февраля мошенники успели обмануть трех пожилых жительниц Северной столицы. 87-летней пенсионерке из Московского района продали фильтр за 137 тысяч рублей. 77-летняя пенсионерка «отхватила» себе очиститель почти за 50 тысяч. 91-летняя петербурженка отдала за покупку 100 тысяч, - пояснили в полиции.

Торговцами оказались трое мужчин в возрасте от 24 до 27 лет и 24-летняя женщина. Стражи правопорядка задержали их в минувших вторник. Оказалось, что обманщики действительно работают на фирму по торговле водоочистительными фильтрами.

Полиция устанавливает причастность этой организации к аферам их сотрудников. Возбуждены уголовные дела по статье мошенничество.