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Происшествия17 февраля 2022 8:26

Суды и школы Петербурга «минируют» четвертый день подряд

В сообщении указаны также магазины, вокзалы, метро и взлетная полоса Пулково
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Сообщения о минировании приходят четвертый день подряд.

Сообщения о минировании приходят четвертый день подряд.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургские районные суды получили очередную порцию анонимок с угрозами взрывов. Судя по посланию неизвестных «телефонных террористов», заминированы не только суды, но также школы, детские сады, магазины, вокзалы, две линии метро и даже взлетная полоса аэропорта Пулково.

- Девять районных судов получили сообщения о минировании, - отмечает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сейчас послания переданы в правоохранительные органы, начата проверка. Решение об эвакуации учреждений индивидуально принимается их руководством. На данный момент сведений о прекращении занятий в школах нет.