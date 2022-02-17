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Происшествия17 февраля 2022 8:57

Полиция закрыла два борделя в Невском районе Петербурга

Сутенерами оказались женщины, которые были задержаны
Анастасия СОБОЛЕВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
На задержанных дам возбудили уголовное дело за организацию занятия проституцией

На задержанных дам возбудили уголовное дело за организацию занятия проституцией

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полиция Санкт-Петербурга в ходе «контрольной закупки» приуроченной к Дню влюбленных закрыла два притона в Невском районе. Об этом в четверг, 17 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

- В ходе рейда полицейским удалось задержать администраторов публичных домов. Сутенерами оказались две женщины 42 и 52 лет. Одна приехала в Северную столицу с Кавказа, другая из Владивостока, - уточняют в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Стажи правопорядка установили, что одна из администраторов борделя ранее была судима за наркотики. На задержанных дам возбудили уголовное дело за организацию занятия проституцией.

Напомним, ранее «КП-Петербург» сообщала, что в городе на Неве также была задержана группировка мошенников, которые продавали петербургским пенсионеркам фильтры для воды по запредельным ценам.