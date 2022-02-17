Полиция закрыла два борделя в Невском районе Петербурга

На задержанных дам возбудили уголовное дело за организацию занятия проституцией Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полиция Санкт-Петербурга в ходе «контрольной закупки» приуроченной к Дню влюбленных закрыла два притона в Невском районе. Об этом в четверг, 17 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

- В ходе рейда полицейским удалось задержать администраторов публичных домов. Сутенерами оказались две женщины 42 и 52 лет. Одна приехала в Северную столицу с Кавказа, другая из Владивостока, - уточняют в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Стажи правопорядка установили, что одна из администраторов борделя ранее была судима за наркотики. На задержанных дам возбудили уголовное дело за организацию занятия проституцией.

Напомним, ранее «КП-Петербург» сообщала, что в городе на Неве также была задержана группировка мошенников, которые продавали петербургским пенсионеркам фильтры для воды по запредельным ценам.