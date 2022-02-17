Менее 17 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявили в Петербурге за сутки

Заболеваемость в Петербурге снижается. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге продолжает падать. На утро 17 февраля в городе отмечено менее 17 тысяч новых случаев ковида. При этом число выздоровевших идет в рост. Прохождение пика пятой волны подтверждают им ученые Политеха, составившие математическую модель течения пандемии.

- Пик заболеваемости в Петербурге пришелся на 14 февраля. В этот день было 270 854 активных больных. 16 февраля было уже 247 793 - с тех пор мы выздоравливаем быстрее, чем заболеваем, - отметил проректор по цифровой трансформации СПбПУ Алексей Боровков.

Что касается точных цифр, то на утро 17 февраля по Северной столице они такие: заболело 16 595 человек (1 325 770 за все время пандемии), выздоровел 27 271 пациент (1 057 712), скончались еще 74 больных (31 015).

По Ленинградской области ситуация следующая:

- заражений – 153 145 (+1994);

- выздоровлений - 111 041 (+603);

- смертей - 3255 (+7).