Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия17 февраля 2022 9:19

Два рыбака провалились под лед Финского залива

Спасти удалось лишь одного
Анастасия СОБОЛЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Срок запрета выхода на лед на территории Петербурга продлен до 15 апреля 2022 года

Срок запрета выхода на лед на территории Петербурга продлен до 15 апреля 2022 года

Фото: Олег ЗОЛОТО

Зимняя рыбалка у порта «Бронка» в городе Ломоносов обернулась трагедией. В полукилометре от берега ночью с 16 на 17 февраля двое любителей половить рыбу провалились под лед. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы. - Под лед провалились два человека, когда мы сидели на берегу. Пока бежали к ним на помощь, один ушел под воду, второго удалось спасти. С переохлаждением его доставили в больницу , - написали ночью в одном из городских пабликов.

Также в социальных сетях пишут, что тело утонувшего рыбака уже достали спасатели МЧС.

При этом спасатели не перестают напоминать, что выход на лед может быть смертельно опасным, особенно на фоне февральской оттепели. Срок запрета выхода на лед на территории Петербурга продлен до 15 апреля 2022 года. Нарушителей будет ждать административная ответственность.