Два рыбака провалились под лед Финского залива

Срок запрета выхода на лед на территории Петербурга продлен до 15 апреля 2022 года Фото: Олег ЗОЛОТО

Зимняя рыбалка у порта «Бронка» в городе Ломоносов обернулась трагедией. В полукилометре от берега ночью с 16 на 17 февраля двое любителей половить рыбу провалились под лед. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы. - Под лед провалились два человека, когда мы сидели на берегу. Пока бежали к ним на помощь, один ушел под воду, второго удалось спасти. С переохлаждением его доставили в больницу , - написали ночью в одном из городских пабликов.

Также в социальных сетях пишут, что тело утонувшего рыбака уже достали спасатели МЧС.

При этом спасатели не перестают напоминать, что выход на лед может быть смертельно опасным, особенно на фоне февральской оттепели. Срок запрета выхода на лед на территории Петербурга продлен до 15 апреля 2022 года. Нарушителей будет ждать административная ответственность.